Ministro de Exteriores israelí califica de «suicida» la solución de los dos Estados

2 minutos

Jerusalén, 13 ago (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, calificó este miércoles de «suicida» la solución de dos Estados -uno israelí y otro palestino- propuesta reiteradamente por la comunidad internacional para poner fin al conflicto en Gaza, que se prolonga desde hace casi dos años.

«Un Estado palestino en el corazón de Israel sería, sin duda, una solución (…) para quienes buscan eliminarnos. No permitiremos que esto suceda», afirmó Saar en declaraciones a la prensa internacional, insistiendo en que sería «una medida suicida».

El ministro arremetió también contra los países que han apoyado la creación de un Estado palestino y que han anunciado que lo reconocerán formalmente durante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

«Si países grandes como Francia y Canadá quieren establecer un Estado palestino en su territorio, pueden hacerlo; tienen suficiente espacio. Pero aquí, en la Tierra de Israel, eso no sucederá», sentenció.

Saar, que se refirió a los límites fijados en 1967 tras la Guerra de los Seis Días, cuando Israel ocupó Cisjordania, afirmó que «establecer un Estado palestino dentro de las fronteras del 67, con capital en Jerusalén Este (…) pondría en grave peligro los centros de población de Israel y empujaría a Israel a fronteras que no pueden defenderse».

Desde el ataque de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Israel ha intensificado sus operaciones militares en Cisjordania, además de expandir asentamientos.

El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Israel debe revocar toda ley que favorezca la ocupación de Cisjordania, calificándola de ilegal.

Sin embargo, en ese mismo mes, el Parlamento israelí aprobó una moción simbólica -sin efectos legales- a favor de la anexión del territorio, considerado ocupado de forma ilegal por el derecho internacional.

Las declaraciones del ministro de Exteriores coinciden con la aprobación, por parte del Ejército israelí, del plan para la siguiente fase de la ofensiva en el enclave palestino, que incluye la ocupación de la ciudad de Gaza, en la que residen alrededor de un millón de gazatíes, según medios árabes.EFE

