Ministro de Exteriores israelí celebra la decisión de Alemania de revocar embargo de armas

1 minuto

Jerusalén, 17 nov (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró este lunes la decisión del Gobierno alemán de levantar el embargo parcial de armas impuesto a Israel el pasado mes de agosto.

«Celebro la decisión del canciller Merz de levantar el embargo parcial. Insto a otros gobiernos a adoptar decisiones similares, siguiendo el ejemplo de Alemania», afirmó Saar en su cuenta de X, después de que Berlín anunciara la medida, que entrará en vigor el 24 de noviembre.

El portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Sebastian Hille, confirmó en una rueda de prensa que «las restricciones a la exportación de armas a Israel anunciadas en el comunicado del Gobierno del 8 de agosto de 2025 quedan derogadas y la derogación entrará en vigor el 24 de noviembre».

Hille explicó que la decisión se basa en el alto el fuego vigente en la Franja de Gaza desde el 10 de octubre, que «se ha estabilizado». Añadió que Berlín espera que todas las partes «mantengan los acuerdos alcanzados», incluida la continuidad del alto el fuego y el suministro de ayuda humanitaria a gran escala.

El Gobierno alemán había suspendido en agosto las exportaciones de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, tras la aprobación por parte del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu de un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza. EFE

