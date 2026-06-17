Ministro de Exteriores israelí se reúne con presidente de la Cámara de Diputados argentina

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Jerusalén, 17 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió este miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, de visita en el país desde el pasado lunes, según un mensaje del ministro en la red social X.

«Honrado de conocer al presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, un auténtico amigo de Israel. Le expresé nuestra gratitud por el claro apoyo moral de Argentina bajo el liderazgo del presidente Javier Milei», escribió Saar en redes.

El líder de la diplomacia israelí destacó en su mensaje el inicio de una línea de vuelos directos entre Israel y Argentina (que ya había confirmado con anterioridad el embajador argentino, Axel Wahnish) y felicitó a Menem por la victoria de Argentina en su primer partido del Mundial de Fútbol.

El martes, el presidente de la Cámara se reunió con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, en su residencia en Jerusalén.

Entonces el presidente israelí calificó como «histórica» la visita de Menem, al ser la primera de un presidente de la Cámara de Diputados argentina, algo que calificó como un símbolo de la «profunda y creciente amistad entre Israel y Argentina».

Esta relación se ha visto reflejada en los últimos dos años con las hasta tres visitas del presidente argentino, Javier Milei, frente a la reducción de las de otros líderes internacionales por la ofensiva israelí en Gaza, en la que han muerto más de 73.000 personas, y los distintos conflictos regionales que el país mantiene. EFE

pbj/psh