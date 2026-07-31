Ministro de Exteriores japonés llama a reforzar lazos internacionales con Latinoamérica

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Madrid, 31 jul, (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, abogó este viernes por reforzar la cooperación con América Latina y el Caribe para «defender el orden internacional» basado en el Estado de derecho, y llamó a estrechar y fortalecer los lazos económicos entre ambas regiones.

«Precisamente porque somos aliados que compartimos principios como la libertad, la apertura, la diversidad, la inclusión y el Estado de derecho, tenemos un papel que desempeñar juntos en la comunidad internacional», afirmó Motegi en una carta dirigida a los países de la región y publicada por la Dirección General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de Japón.

El jefe de la diplomacia nipona, que visitará México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago -este último país dependerá de las condiciones climáticas- a principios de agosto, subrayó que los conflictos bélicos en distintos puntos del mundo, sumados a la «presión económica ejercida por algunos países», los retos de la innovación tecnológica o los fenómenos meteorológicos extremos, evidencian la necesidad de estrechar las relaciones entre Japón y los países latinoamericanos.

En esta línea, Motegi defendió una estrategia basada en tres ejes, entre los cuales se encuentra consolidar a Japón como «socio tradicional y de confianza» de la región mediante una política de apoyo al desarrollo, adaptada a las necesidades de cada país, y basada en unas relaciones diplomáticas duraderas y en «el respeto mutuo y el diálogo constante».

En el ámbito económico, el ministro aseguró que Japón adoptará medidas concretas para que ambas regiones «se fortalezcan y prosperen» y defendió el potencial y el «sinfín de posibilidades» de cooperación entre ellas.

En este sentido, destacó que la región está «dotada de recursos que sustentan el crecimiento sostenible de la economía mundial, entre los que destacan los minerales críticos y la energía», mientras que Japón «cuenta con un historial de contribuciones a la construcción de cadenas de suministro transparentes, resilientes y fiables».

Asimismo, reiteró el objetivo de lograr la ampliación estratégica del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y de avanzar en nuevos acuerdos de asociación económica, como el de Mercosur.

Finalmente, Motegi defendió en la carta difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón -institución que colabora con EFE en la difusión de este contenido- la necesidad de mantener y reforzar el multilateralismo y la gobernanza global, con las Naciones Unidas como eje central.

El ministro de Exteriores nipón aseguró que Japón aspira a construir junto a América Latina y el Caribe unas relaciones «más fuertes y prósperas», sustentadas en valores compartidos como la democracia, la libertad y el Estado de derecho. EFE

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