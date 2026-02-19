Ministro de Exteriores ucraniano acuerda con su homólogo boliviano «revitalizar» los lazos

1 minuto

Berlín, 19 feb (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo boliviano, Fernando Aramayo, con quien acordó «revitalizar» las relaciones bilaterales, según informó en sus redes sociales.

En la red social X, Sibiga dijo en sendos mensajes en inglés y español que mantuvo «una productiva primera llamada» con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

«Acordamos revitalizar nuestras relaciones bilaterales e iniciar un nuevo capítulo definido por un diálogo político más dinámico, una cooperación económica mutuamente beneficiosa y una coordinación más estrecha en foros multilaterales, siempre basados en nuestros valores democráticos compartidos, el respeto mutuo y el estricto cumplimiento del derecho internacional», indicó.

«Nos comprometimos a impulsar la cooperación práctica en diversos niveles, incluyendo en el marco de la ONU, y a profundizar la asociación entre Ucrania y Bolivia», precisó.

Según el jefe de la diplomacia ucraniana, agradeció a Aramayo, a quien invitó a visitar Kiev, «la solidaridad de Bolivia con Ucrania y su pueblo».

Asimismo, le informó sobre la visión de Ucrania para alcanzar una paz duradera y sobre la situación del sistema energético ucraniano, gravemente dañado por los masivos ataques rusos durante el invierno. EFE

cae/fpa