Ministro de Exteriores ucraniano informa a Albares de los efectos de los ataques rusos

Kiev, 26 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, informó este lunes en una llamada telefónica a su homólogo español, José Manuel Albares, de los efectos de los ataques masivos al sistema energético ucraniano que Rusia ha llevado a cabo desde el pasado 9 de enero.

“Nos hemos centrado en (buscar) formas para proporcionar a Ucrania equipamiento energético adicional y para reforzar nuestras capacidades de defensa aérea”, dijo Sibiga en un mensaje publicado en X.

Varios bombardeos masivos rusos contra Kiev y otras localidades ucranianas han dejado sin luz y calefacción a millones de ucranianos durante días. La situación sigue siendo especialmente delicada en la capital, donde centenares de edificios siguen sin tener calefacción cuando las temperaturas bajan varios grados de cero.

España ha suministrado a Ucrania en diversas fases de la guerra generadores eléctricos y medios de defensa antiaérea.

Sibiga también abogó en la conversación por incrementar las sanciones contra Rusia para socavar sus fuentes de ingresos que le permiten financiar la guerra.

“Hemos prestado especial atención al proceso de negociación para lograr una paz justa y duradera”, dijo también el ministro ucraniano, en referencia a los contactos trilaterales que Kiev, Moscú y Washington empezaron el pasado viernes en los Emiratos Árabes Unidos para buscar una salida negociada a la guerra.

Según Sibiga, que dio las gracias a España por su apoyo a la integración europea de Ucrania, la llamada sirvió además para coordinar posiciones con su homólogo español de cara a próximos eventos internacionales. EFE

