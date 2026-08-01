Ministro de Interior de Estonia: expulsar a España de Schengen sería una «traición»

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Berlín, 1 ago (EFE).- El ministro del Interior de Estonia, Igor Taro, criticó como una «traición» a España la posibilidad de excluirla, aún de forma temporal, del Acuerdo Schengen, después de que Italia introdujera controles a viajeros procedentes del país ibérico a raíz de la crisis migratoria de Ceuta.

«No, la exclusión de España de Schengen, aún de forma temporal, sería una capitulación, una traición frente a uno de nuestros aliados en la UE y en la OTAN», escribió en su cuenta de Instagram el político del partido liberal Estonia 200.

La situación que vive España es la misma que han experimentado Finlandia a manos de Rusia y los países bálticos a manos de Bielorrusia, argumentó, pues en todos estos casos se ha usado la presión migratoria de forma política.

«Tenemos que pensar en cómo podemos apoyar de forma conjunta a España, en lugar de discutir cómo dejarla en la calle. Ningún país está sólo: la frontera de la Unión Europea debe ser defendida de forma conjunta», remachó.

Urmas Reinsalu, el presidente del principal partido de la oposición, Isamaa (Patria), expresó su desacuerdo en redes sociales y afirmó que Estonia debería solidarizarse por el contrario con los países que demandan una actuación más firme de España para proteger sus fronteras.

«Suspender de Schengen a un Estado miembro es un método completamente racional de colocar nuevas barreras a la migración ilegal en una situación crítica en la que un país es incapaz de controlar la situación y está al mismo tiempo alentando la migración ilegal», añadió el político opositor.

El Gobierno de Italia decretó este viernes una suspensión temporal del Acuerdo Schengen a raíz de la crisis migratoria de Ceuta, consistente en la aplicación a partir del 1 de agosto de controles aleatorios en aeropuertos y puertos marítimos a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que procedan de España.

Otros países europeos, por ejemplo Finlandia, han expresado su apoyo a esta posición. EFE

cph/av