Ministro de Interior de Pakistán llega a Teherán para entregar un mensaje al líder supremo

2 minutos

Teherán, 7 jun (EFE).- El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán para entregar un “mensaje especial” para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

“Creo que este mensaje es importante. Espero que todo vaya bien y tenga un buen desenlace”, dijo Naqvi anoche tras reunirse con su homologo iraní, Eskandar Momeni.

Naqvi añadió que espera que “esta crisis (la guerra) llegue pronto a su fin gracias a los esfuerzos del el primer ministro de Pakistán (Shehbaz Sharif) y el jefe Ejército paquistaní (Asim Munir)”, quienes enviaron el mensaje a Mojtaba.

Medios iraníes afirmaron que Naqvi presentará “nuevas propuestas” para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos para superar el estancamiento de las negociaciones en las últimas semanas, proceso en el que Pakistán ejerce de mediador.

Para ello, Naqvi tiene previsto reunirse con altos cargos iraníes como el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Irán y Estados Unidos establecieron un alto el fuego el 8 de abril que se mantiene hasta hoy a pesar de numerosas escaramuzas en el golfo Pérsico y las tensiones regionales por la ofensiva israelí en Líbano.

Estados Unidos afirmó anoche que había derribado dos drones que «amenazaban al estrecho de Ormuz» y la jornada anterior Irán atacó bases estadounidenses Kuwait y Baréin en respuesta al derribo de drones y el bombardeo de un radar.

Desde hace semanas, Washington y Teherán intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. EFE

jlr/av