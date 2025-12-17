Ministro de Salud talibán inicia visita a la India en pleno acercamiento bilateral

2 minutos

Nueva Delhi, 17 dic (EFE).- El ministro de Salud Pública del Gobierno de facto talibán Mawlawi Noor Jalal Jalali inició este miércoles una visita oficial a la India destinada a reforzar la cooperación bilateral en materia de salud en un encuentro que marca el tercer viaje de un alto cargo afgano al país en los últimos meses.

“La visita refleja el apoyo continuo de la India al sistema sanitario de Afganistán y esperamos mantener discusiones productivas”, informó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, en su cuenta de X.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud Pública de los talibanes, Sharafat Zaman, señaló en un comunicado que el ministro talibán tiene previsto mantener reuniones con distintos responsables indios, especialmente con autoridades sanitarias, y participar en varios programas organizados.

La visita del ministro afgano coincide con el inicio de la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Nueva Delhi, un evento que convierte a la capital india en el epicentro del debate sanitario global y con el que la India busca liderar la validación científica de prácticas milenarias.

Según el comunicado de los talibanes, las conversaciones incluirán apoyo práctico al sistema sanitario afgano, como la capacitación de personal sanitario, así como la importación de medicamentos homologados, equipamiento médico y otros asuntos relacionados.

Este viaje se produce en el marco de una serie de acercamientos recientes entre ambos países, tras las visitas a Nueva Delhi en los últimos dos meses del ministro de Industria y Comercio afgano, Alhaj Nooruddin Azizi y del ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi.

La delegación del ministro de Comercio buscó activar y utilizar eficazmente las capacidades del puerto de Chabahar y atraer inversiones indias a lo largo de esta ruta portuaria, mientras que la visita del ministro de Exteriores consolidó el acuerdo sobre la reapertura de la embajada india en Kabu.

Desde su vuelta al poder en 2021, los talibanes han mantenido contactos limitados con la comunidad internacional, principalmente con países de Asia Central, China y Rusia.

Aunque la India no reconoce formalmente al régimen talibán, esta visita afianzan la relación entre ambos países. EFE

mtv/rf