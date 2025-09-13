Ministro de Uruguay celebra acuerdo con China para exportar cálculos biliares bovinos

Montevideo, 13 sep (EFE).- El ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, celebró este sábado un reciente acuerdo con China que permitirá procesar en Uruguay cálculos biliares bovinos tanto de su país como de Argentina y Brasil para su exportación al país asiático como insumo para su medicina tradicional.

Así lo aseguró durante el acto de cierre de la edición 120 de la Expo Prado, la principal feria agroindustrial y ganadera del país, donde dijo que el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola, que se encuentra en China como parte de una misión oficial, fue quien le informó del cierre del acuerdo.

«Según la información que me pasó en el día de ayer (…), se van a instalar en Uruguay para procesar los cálculos biliares de Uruguay, de Argentina y de Brasil», detalló Fratti, quien remarcó que se trata de un insumo «de altísimo valor» para los chinos.

«El kilo de cálculos biliares vale 250.000 dólares porque va para la medicina tradicional china, no va para otro producto. Lo dijeron ellos, por lo tanto lo puedo repetir», dijo el ministro, quien bromeó con que «parece» que el ganado no tuviera cálculos pero «con ese valor van a aparecer».

Por otro lado, el ministro remarcó la importancia de atender desde la cartera de Ganadería la «necesidad permanente de estar vinculado al mundo» que tiene el país y mencionó otros avances en negociaciones y acuerdos comerciales.

«Venimos avanzando (…) en diferentes partes del mundo con diferentes tipos de acuerdos comerciales, como algunos con Filipinas, (con) República Dominicana, con Ucrania, que lamentablemente tiene un gran problema, pero bueno, capaz que cuando le esquiven a las bombas nos pueden comprar, lo importante es que tenemos el acuerdo», dijo quien también mencionó el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el acto de cierre de la feria Expo Prado comenzó con un discurso de Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural del Uruguay -gremial organizadora de la feria-, en el que criticó algunas propuestas del Gobierno que considera contraproducentes para el sector.

«No debemos promover ninguna restricción a las exportaciones que terminen afectando a la baja el precio recibido por el productor», advirtió Ferber. EFE

apf/gad