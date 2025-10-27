Ministro del Interior alemán quiere que los alumnos traten en escuelas posibles amenazas

Berlín, 27 oct (EFE).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, anunció su intención de proponer que haya clases dedicadas a los «escenarios de amenazas» posibles o crisis relacionadas con la protección civil, entre las que mencionó apagones y ataques aéreos.

«Mi propuesta es que, en un año escolar, durante dos horas, se discuta con los escolares mayores qué escenarios de amenaza puede haber y cómo se pueden preparar», pues los «niños son importantes portadores de conocimiento para las familias», dijo Dobrindt en una entrevista publicada este lunes con el diario económico Handelsblatt.

Dobrindt, que recordó que su ministerio ha presentado recientemente «una nueva guía de protección civil que trata temas sobre comportamiento en caso de apagones o ataques aéreos», aludía así a su intención de llevar esa propuesta sobre «prevención de crisis» a la próxima reunión que tendrán en diciembre los responsables del Interior de los estados federados alemanes.

El titular del Interior germano negó explícitamente al Handelsblatt que su propuesta tratara de animar al preparacionismo o a ser ‘prepper’, movimiento basado en la preparación ante grandes catástrofes o guerras, sino de comprender que tener provisiones para unos días, una linterna, pilas o una radio de manivela es una precaución razonable» y que «no puede hacer daño».

Björn Bowinkelmann, portavoz del Ministerio del Interior, precisó en una rueda de prensa ordinaria en Berlín que los estados federados son los responsables, en último término, de hacer posible la incorporación de esa información sobre crisis en las escuelas.

«En principio, la responsabilidad del día a día de las escuelas es de los estados federados», dijo Bowinkelmann, que abundó que «no se trata de ser preparacionista», sino de contar con una capacidad de «prevención esencial».

«Hoy está más claro que hace falta esta prevención», agregó el portavoz ministerial.

En 2016, el entonces Ministro del Interior, Thomas de Maizière, ya trató de hacer avanzar una iniciativa como en la que trabaja ahora Dobrindt, llamada «Pacto para la Protección Civil», que aborda cuestiones como sistemas de alarmas, refugios y las provisiones. EFE

