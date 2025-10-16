Ministro del Interior de Perú afirma que muerte de manifestante en Lima no quedará impune

3 minutos

Lima, 16 oct (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, aseguró este jueves que la muerte de un manifestante durante las multitudinarias protestas de este miércoles en Lima «no quedará impune», pero reiteró que en la zona donde se produjo el asesinato no había policías uniformados ni de civil.

«Lamentamos el fallecimiento de un ciudadano en el marco de la manifestación del día de ayer. Esta muerte no será ignorada y no quedará impune. Estamos trabajando para hallar a los responsables», sostuvo en una presentación ante el pleno del Congreso.

El ministro pidió que se guarde un minuto de silencio por la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, y sostuvo que la policía está trabajando para ubicar a los responsables.

Tiburcio también dijo que ha pedido a la Fiscalía que se respeten los fueros para el desarrollo de las investigaciones y garantizó que la PNP no ocultará información.

Pidió, en ese sentido, que las investigaciones del Ministerio Público se desarrollen «con objetividad» y dijo que en la plaza Francia, donde se produjo la muerte del manifestante, no hubo presencia policial y tampoco agentes encubiertos.

Este jueves, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que Ruiz fue asesinado por una persona armada mientras se realizaba la protesta en Lima contra el Gobierno y el Congreso.

El alcalde remarcó que las investigaciones de este caso, que ha causado gran conmoción entre la ciudadanía peruana, «son reservadas», pero adelantó que tienen «cierta información, algunos indicios, de quienes podrían ser» los responsables de la muerte.

«Es obvio que eso tendrá que continuar en los ámbitos correspondientes, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Espero que sean concluyentes en otorgar la información a la población», sostuvo.

Testigos del caso aseguraron que el atacante fue un «terna», un agente policial encubierto entre los manifestantes, que aparentemente fue descubierto por un grupo de participantes y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores.

Ruiz murió cuando estaba finalizando la multitudinaria protesta del miércoles, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que reportó que los enfrentamientos dejaron más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como 10 detenidos.

La Fiscalía anunció este jueves que realiza investigaciones urgentes, «en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos», por la muerte de Ruiz y confirmó que «recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre».

Por su parte, el presidente de transición de Perú, José Jerí, reiteró que lamenta esta muerte y dijo que será la Fiscalía la que determinará las responsabilidades.

Jerí sostuvo que las protestas en Lima fueron «una expresión ciudadana legítima» que, según dijo, luego fue llevada hacia la violencia por «algunos sectores que tenían una agenda de generar caos, aprovechando una libre expresión ciudadana de inconformidad». EFE

dub/cpy