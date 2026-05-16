Ministro del Interior paquistaní visita Irán para impulsar negociaciones de paz con EE.UU.

2 minutos

Teherán, 16 may (EFE).- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a Teherán para una visita oficial de dos días, en el marco de los esfuerzos continuos de Islamabad para facilitar la reanudación de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Naqvi fue recibido a su llegada al aeropuerto Mehrabad de Teherán por su homólogo iraní, Eskandar Momeni, antes de mantener una reunión centrada en las perspectivas de reanudación de las conversaciones de paz, según informó la agencia Tasnim.

El ministro del Interior iraní elogió “los esfuerzos sinceros y comprometidos” de Pakistán para resolver el conflicto y valoró su papel constructivo en la promoción de la paz y la estabilidad regional.

Ambas partes reiteraron la importancia de continuar la cooperación para impulsar la paz, la seguridad y el bienestar en toda la región.

El lunes pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, tachó de “pedazo de basura” la última propuesta de Teherán en respuesta a un plan de Washington y advirtió de que el alto el fuego con Irán, vigente desde el 8 de abril, es “increíblemente frágil”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró el viernes en Nueva Delhi, donde se encontraba de visita para participar en la reunión ministerial de los BRICS, que pese al estancamiento de las negociaciones formales ambos países aún intercambian mensajes, aunque “lentamente”.

“Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, señaló Araqchí.

En su última propuesta, Irán pidió a EE.UU. el pago de una indemnización por los daños causados en la guerra, el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados por Washington y el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, dejando la discusión sobre su programa nuclear para una fase posterior. EFE

ash/lss