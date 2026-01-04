Ministro denuncia asesinato a «sangre fría» de parte del equipo de seguridad de Maduro

Caracas, 4 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como «cobarde secuestro» y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad».

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras lanzar ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.EFE

