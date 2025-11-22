Ministro dice que «ningún despliegue aeronaval» quitará la independencia de Venezuela

Caracas, 22 nov (EFE).- El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que «ningún despliegue aeronaval» quitará la independencia de Venezuela, tras mencionar los ejercicios de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, isla que está a unos 11 kilómetros de la costa más cercana del país suramericano.

En una transmisión de este sábado del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino manifestó que «ninguna amenaza, ningún despliegue aeronaval, por más poderoso, intimidatorio que pretenda ser» podrá quitar el derecho de Venezuela de seguir su camino de «libertad e independencia».

«Rechazamos contundentemente maniobras, ejercicios y despliegues en nuestra área cercana de interés en Venezuela. Basta ya de amenazas», expresó el jefe militar.

Las tensiones entre Venezuela y Trinidad han escalado con el atraque en Puerto España, hace una semana, del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados. Además, la Unidad 22 de Expedición Marina de Estados Unidos intensificó sus prácticas en la isla entre el 16 y 21 de noviembre.

El lunes, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar «hipotecó» Trinidad y Tobago para «amenazar a Venezuela», al «alojar a una fuerza militar frente» a la nación suramericana.

Por su parte, Persad-Bissessar defendió que los ejercicios forman parte de una alianza de seguridad «profunda y duradera» con Washington que, asegura, ha contribuido a reducir el tráfico de armas, drogas y personas, y que ha mejorado la preparación de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago.

Los ejercicios militares se enmarcan en el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, en inglés) entre ambos países, que fue renovado en diciembre de 2024.

Persad-Bissessar insistió en redes sociales que «el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela».

El Gobierno venezolano cree que el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe es un intento para propiciar un cambio de régimen y sacar del poder a Maduro, a quien Washington acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, organización presuntamente vinculada al narcotráfico que será designada como terrorista desde el próximo lunes.

El chavismo, por su parte, considera que esta organización es un «invento» y niega las acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.EFE

