Ministro eslovaco propone reimplantar servicio militar por la amenaza de Rusia y Hungría

3 minutos

Praga, 11 sep (EFE).- El ministro de Turismo y Deporte de Eslovaquia, el nacionalista Rudolf Huliak, propuso este jueves reimplantar el servicio militar obligatorio «al estilo suizo», con tres meses de instrucción cerca del lugar de residencia para hombres mayores de 18 años y de forma voluntaria para mujeres, alegando la amenaza de Rusia y el irredentismo de Hungría.

«La guerra se libra más allá de las fronteras de nuestro estado, drones rusos sobrevuelan Polonia y el primer ministro de un estado vecino alaba la Gran Hungría», dijo en sede parlamentaria el político, que preside el Partido Rural, y que entró en el Parlamento en 2023 en coalición con el ultranacionalista SNS.

Huliak hizo esas declaraciones a pesar de las simpatías del primer ministro, el populista Robert Fico, por el presidente ruso, Vladímir Putin, y de que Eslovaquia haya intentado varias veces bloquear los paquetes de sanciones económicas contra Rusia.

El ministro eslovaco citó también como amenaza el irredentismo de Hungría y la nostalgia al periodo anterior al Tratado de Trianon (1920), que tras la Primera Guerra Mundial redujo en más del 70 % el territorio húngaro, que fue entonces repartido entre Serbia, Ucrania, Rumanía y Eslovaquia, países donde aún viven importantes minorías magiares.

Más de 400.000 ciudadanos eslovacos se definen como húngaros en el censo, alrededor del 8 % de la población, y algunas políticas de Budapest respecto a esa minoría han generado episodios de tensión entre ambos países.

Sin embargo, desde la llegada del populista Fico al poder en el otoño de 2023, las relaciones con Hungría atraviesan momentos dorados, ya que él y el ultranacionalista líder húngaro, Viktor Orbán, sintonizan en muchos puntos de la agenda política internacional, incluido su rechazo a las políticas de Bruselas sobre migración, energía y Pacto Verde.

Huliak ha propuesto que ese servicio militar sea obligatorio para los hombres mayores de 18 años y voluntario para las mujeres, porque «un Estado que no puede proteger sus fronteras no tiene derecho a existir».

El político nacionalista precisó que se trataría de «un mínimo de tres meses de servicio militar obligatorio», y «no en cuarteles, sino en forma de entrenamiento cerca del lugar de residencia permanente».

El servicio militar obligatorio en Eslovaquia terminó en 2005 y desde el 1 de enero de 2006 el país cuenta con una fuerza armada totalmente profesional que en la actualidad cuenta con unos 15.000 efectivos.

Huliak dijo que esta medida es «necesaria» dada la actual situación de seguridad internacional.EFE

gm/ll/alf