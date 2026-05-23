Ministro español defiende en Uruguay la presunción de inocencia del expresidente Zapatero

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Hernán Ogállar Vidal

Montevideo, 23 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, reclamó este viernes respetar el principio constitucional de presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y criticó a la oposición española por dictar condenas anticipadas.

Torres denunció los «juicios paralelos» impulsados por fuerzas políticas que, a su juicio, hacen «de la difamación un emblema», en una entrevista concedida a la Agencia EFE durante su visita oficial a Montevideo.

El ministro se mostró confiado en que Zapatero demostrará su inocencia y reivindicó su legado: «Es el presidente que cambió la historia de nuestro país, el que caminó hacia la igualdad, el que acabó claramente con el terrorismo y el que ha colocado a España en el siglo XXI».

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado el pasado 19 de mayo en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra.

En referencia a su propia situación, Torres afirmó que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española ha desmontado todas las acusaciones vertidas contra él por el empresario Víctor de Aldama.

«He tenido una investigación de la UCO que durante muchísimos meses analizó todas mis conversaciones y concluyó que yo no he estado nunca con mujeres vejadas en lo sexual, que jamás he pedido ningún tipo de comisión ni mordidas y que no he estado nunca en ninguna operación de refinerías ilegales», aseveró Torres.

Estas declaraciones llegan después de que el pasado jueves Aldama prestase declaración en la Audiencia Nacional e implicase a Torres en una trama para facilitar contratos de material sanitario durante la pandemia.

El ministro restó total credibilidad al empresario, señalando que «ha afirmado una cosa y lo contrario», y aseguró que «la justicia pondrá las cosas en su lugar».

Seguimiento en la Ley de Memoria Democrática

En materia de memoria histórica, el responsable de la cartera destacó el papel de la conocida como ‘ley de nietos’, que permite adquirir la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

En el caso de Uruguay, informó de que se han presentado 50.000 solicitudes, de las cuales unas 12.000 ya están resueltas. Aunque el plazo expiró en octubre de 2025 sin posibilidad de prórroga, garantizó que «todas estas leyes pueden actualizarse» y que el Gobierno seguirá impulsando normativas de memoria.

Finalmente, Torres valoró como «ejemplar» e «inédita» la gestión del dispositivo desplegado por el Gobierno español para atender el crucero afectado por el hantavirus procedente de Argentina y con destino las islas Canarias en España.EFE

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