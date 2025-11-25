Ministro español sobre el Nobel a Machado: Me parecen bien las decisiones de la Academia

Madrid, 25 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, evitó pronunciarse este martes sobre el Nobel de la Paz otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado y se limitó a decir que le parecen bien «todas las decisiones de la Academia sueca».

Así respondió Albares al senador conservador José Matarí en la sesión de control celebrada este martes en el Senado español.

Matarí, del conservador Partido Popular (PP), reprochó al Gobierno español que no haya felicitado a María Corina Machado por recibir un premio que «legitima» la lucha de los venezolanos para acabar «con el mandato ilegítimo» de Nicolás Maduro.

El senador del Partido emplazó al ministro a dejarse de «monsergas» y felicitar de una vez a Machado en nombre del Gobierno porque lo demás -ha dicho- «es complicidad con (Nicolás) Maduro, un tirano de lo peor que se fabrica, que ha robado todas las elecciones».

Se ha preguntado, en este sentido, si no será que los intereses del Ejecutivo español están más alineados con el régimen chavista que con la oposición democrática.

En su contestación, Albares volvió a recordar al PP que el de España fue el primer gobierno del mundo en no reconocer las actas electorales de Nicolás Maduro y en facilitar la salida del país del líder opositor Edmundo González, aparte de denunciar las violaciones de los derechos humanos, las restricciones de las libertades públicas y las detenciones arbitrarias, entre ellas las de ciudadanos españoles.

En todo caso, Albares insistió en que el papel de España es «tender puentes» y buscar una solución dialogada, pacífica y democrática.

El perdón a México

Después, otro senador del PP, Íñigo Fernández, criticó al ministro de Asuntos Exteriores por «comprar el relato del populismo de izquierdas» al pedir perdón a México, según él, por la conquista española.

Albares leyó en su réplica las palabras que pronunció en su día al referirse a los vínculos entre México y España, agradeciendo la acogida a los exiliados españoles y haciendo referencia a la historia compartida, «una historia muy humana y que como toda historia humana, de claroscuros (…) y también ha habido dolor injusticia hacia los pueblos originarios». EFE

