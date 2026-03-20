Ministro Exteriores de Israel asegura a Francia que continuará con su ofensiva en Líbano

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Jerusalén, 20 mar (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se reunió este viernes en Jerusalén con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, y le aseguró que el Estado hebreo continuará con su ofensiva en Líbano, a pesar de los recientes esfuerzos de Francia para una nueva tregua entre los países vecinos.

«Le presenté el alcance de los ataques contra Israel desde territorio libanés desde el 2 de marzo, incluyendo zonas al sur del río Litani (…) Israel seguirá defendiéndose a sí misma y a sus ciudadanos», sintetizó Saar en una publicación en X donde abordó qué aspectos subrayó al representante diplomático francés.

Francia instó ya hace diez días a Israel a que se abstuviera de cualquier intervención terrestre a gran escala en el sur de Líbano. A lo que Jerusalén hizo caso omiso: ya ocupa posiciones en la parte austral del país de los cedros; ha provocado un millar de muertos; y el desplazamiento masivo de un millón de personas, en un país con menos de 6 millones de habitantes.

Más recientemente, medios como Axios informaron de que Líbano había aceptado una propuesta francesa como base para conversaciones de paz con Israel. Esa iniciativa tendría como objetivo poner fin a la guerra actual, asegurar la retirada israelí del sur de Líbano y abrir un camino hacia un reconocimiento libanés sin precedentes de Israel, en conversaciones que se prolongarían durante un mes.

«Escuché sus impresiones sobre su visita al Líbano y hablamos largo y tendido sobre la guerra contra Irán, Hizbulá y otros temas», añadió hoy Saar sobre la cita con Barrot, pero no concretó si avanzaron en algún punto hacia la tregua.

De hecho, en el comunicado del ministro de Exteriores israelí repite la tesis que lleva utilizando el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu el último año, por el que supuestamente «el gobierno y el ejército libaneses se habían jactado hace apenas dos meses y medio de haber logrado el ‘control operativo'» sobre Hizbulá, pero sin éxito sobre el terreno.

Lo que para Israel, como ya venía ocurriendo antes de que la milicia chií libanesa entrara en el actual conflicto en apoyo de la República Islámica de Irán, justifica las casi diarias violaciones del alto el fuego que rubricó con Líbano el 27 de noviembre de 2024.

«Lamentablemente, el gobierno libanés y su ejército no están tomando ninguna medida significativa contra Hizbulá, ni militarmente ni en otros aspectos», continuó Saar hoy.

Actualmente, en el marco de la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán el pasado 28 de febrero, rompiendo abruptamente así las negociaciones entre Washington y Teherán, El Ejército israelí se encuentra inmerso en una invasión terrestre en el sur de Líbano.

Concretamente, en la proximidades del río Litani para atacar supuestas posiciones de Hizbulá, así como sus presuntas vías de abastecimiento, mientras la población local teme no poder volver a sus casas e Israel ha pospuesto su hipotético regreso sine die. EFE

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