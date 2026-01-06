Ministro exteriores Israel: «A diferencia de Palestina, Somalilandia no es Estado virtual»

Jerusalén, 6 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, visitó este martes la región somalí separatista de Somalilandia, después de que Israel la reconociera el pasado diciembre como un Estado independiente, y la comparó con Palestina.

«A diferencia de Palestina, Somalilandia no es un estado virtual. Es un estado funcional. Somalilandia es un país plenamente operativo, basado en los principios del derecho internacional. Somalilandia es, y ha sido, una democracia estable durante casi 35 años», dijo Saar durante un encuentro con el presidente somalilandés Abdiraham Mohamed Abdullahi, según un comunicado de Exteriores israelí.

En la nota, donde se especifica que la visita se realizó con discreción «siguiendo instrucciones de los servicios de seguridad», se detalla que la decisión de reconocer Somalilandia también responde a que es «prooccidental y amistoso con Israel».

Sin embargo, la postura de Israel ha despertado una amplia condena internacional en las últimas semanas.

«Escuchamos los ataques, las críticas, las condenas. Nadie determinará por Israel a quién reconocemos ni con quién mantenemos relaciones diplomáticas», afirmó Saar desde Hargeisa (capital de Somalilandia).

El responsable de Exteriores israelí concluyó deseando que otras naciones sigan pronto el «ejemplo» de Israel: «Una Somalilandia independiente merece legítimamente su lugar entre las naciones. Celebro la intención de Somalilandia de adherirse a los Acuerdos de Abraham. Esta es una conexión natural entre cooperación democrática».

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, lo que ha provocado un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.

De hecho, Estados Unidos -aliado de Israel- fue el único de los 15 Estados miembros del Consejo de Seguridad que no condenó la decisión en una reunión de emergencia de este órgano de la ONU celebrada la semana pasada.

Por su parte, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, afirmó en una entrevista con la cadena de noticias catarí Al Jazeera que esta decisión se habría producido a cambio de tres condiciones, incluyendo el reasentamiento forzado de palestinos y el establecimiento de una base militar israelí en la estratégica costa del golfo de Adén.

El tercer requisito citado por Mohamud, del que ya informó públicamente Somalilandia, es la adhesión de la región a los citados Acuerdos de Abraham, los pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera Administración Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

En un comunicado, el Gobierno somalilandés negó los dos primeros requisitos citados por Mohamud y afirmó que «el vínculo de Somalilandia con el Estado de Israel es puramente diplomático y se lleva a cabo respetando plenamente el derecho internacional y los intereses soberanos mutuos de ambos países».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, y desde entonces ambas partes han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

