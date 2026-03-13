Ministro iraní dice que EE.UU. e Israel deben «rendir cuentas» por la crisis energética

2 minutos

Teherán, 13 mar (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, atribuyó este viernes el aumento de los precios del petróleo y la energía en los mercados mundiales a las acciones de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, y afirmó que «deben render cuentas por ello».

El jefe de la diplomacia iraní ofreció estas declaraciones durante su participación en una marcha multitudinaria en Teherán, convocada con motivo del ‘Día Mundial de Al Quds (Jerusalén)’, que se celebra anualmente en Irán desde 1979 el último viernes del mes sagrado de ramadán.

«Ellos han creado esta calamidad para la región y deben rendir cuentas por ello», afirmó Araqchí durante su participación en la protesta, una conmemoración anual de apoyo al pueblo palestino donde miles de manifestantes corearon consignas contra Washington y Tel Aviv.

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, sube el 1,24 %, hasta los 51,5 euros por megavatio hora (MWh), en una nueva jornada de repuntes en el precio de la energía.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 1,25 %, hasta los 101,71 euros, y ello a pesar de abrir la sesión levemente a la baja.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo provocada por la guerra en Irán, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país.

El suministro de petróleo se ha visto afectado por el cierre parcial el estrecho de Ormuz, un paso estratégico controlado por Irán por el que transita el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global. En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí llamó el jueves a mantener cerrado este estrecho. EFE

