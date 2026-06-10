Ministro iraní habla con sus homólogos saudí y turco tras intercambio de ataques con EEUU

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Teherán, 10 jun (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas con sus homólogos saudí y turco tras el nuevo intercambio de ataques con Estados Unidos en el golfo Pérsico.

En las conversaciones con los ministros de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y turco, Hakan Fidan, Araqchí defendió el «derecho inherente a la legítima defensa para dar una respuesta recíproca» a los ataques estadounidenses, informó el Gobierno iraní.

El jefe de la diplomacia iraní condenó además los bombardeos estadounidenses contra varios puntos del sur del país persa y que Estados Unidos llevó a cabo como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Según las autoridades iraníes, los ataques estadounidenses destruyeron varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, un extremo negado por Washington.

Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, según Teherán.

Se trata del que es quizás el mayor intercambio de golpes entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y que se producen en medio de las negociaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. EFE

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