Ministro israelí advierte que responderán con «mucha fuerza» a violaciones a alto al fuego

Asunción, 24 nov (EFE).- El canciller de Israel, Gideon Saar, advirtió este lunes desde Paraguay que su país responderá «con mucha fuerza» si existe cualquier «violación del alto el fuego» por parte del grupo islamista Hamás y descartó que sus soldados estén «abriendo fuego» en la Franja de Gaza, sino que, aseguró, están «respondiendo» cuando son atacados.

«Responderemos con mucha fuerza a cada violación del alto al fuego desde nuestro punto de vista», dijo el diplomático, al ser consultado al respecto, en una conferencia de prensa como parte de su visita al país suramericano, donde se reunió en esta jornada con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y su homólogo anfitrión, Rubén Ramírez.

Saar expresó que les gustaría «mantener un alto al fuego total», pero alegó que los soldados israelíes «son atacados una y otra vez en la Franja de Gaza».

«No estamos abriendo fuego en Gaza, estamos respondiendo cuando somos atacados. Cuando nuestras fuerzas son atacadas, como cuando hay actividad de terroristas después de la línea amarilla, donde no deberían estar, o cuando están disparando a nuestros soldados, entonces, nosotros estamos respondiendo», defendió.

El Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza denunció el domingo que Israel ha violado 497 veces el último alto el fuego en el enclave palestino, un acuerdo que fue auspiciado por Estados Unidos.

Según ese recuento, 27 de esos incumplimientos a la tregua se produjeron el sábado, cuando una nueva oleada de ataques israelíes a lo largo del enclave palestino mató a 24 personas y causó 87 heridos.

Desde la firma del acuerdo del alto al fuego, el Gobierno de Gaza contabiliza la muerte de 342 civiles, 875 heridos y 35 detenciones arbitrarias durante incursiones y redadas más allá de la llamada línea amarilla, una demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes, que está aún dentro de la Franja.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó el sábado que lanzó los últimos ataques después de que un supuesto combatiente de Hamás cruzara la mencionada línea y atacara a sus soldados.EFE

