Ministro israelí anuncia que Israel pasará a controlar los lugares sagrados de Hebrón

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Jerusalén, 16 jun (EFE).- El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aseguró este martes haber cancelado el Protocolo de Hebrón, que dividía el control de esta ciudad en el territorio palestino de Cisjordania, lo que facilitará que el Estado israelí arrebate a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) las capacidades de planificación y construcción en la localidad.

«Cancelé el acuerdo de Hebrón», escribió en la red social X el ministro, que reside en violación del derecho internacional como colono en Cisjordania.

«La importancia de esta decisión radica en que muchas potestades en Hebrón y los lugares santos, incluyendo la roca de nuestra existencia, la Tumba de los Patriarcas (Mezquita de Abraham), ya no están en manos del municipio terrorista de Hebrón, sino que vuelven a ser responsabilidad exclusiva del Estado de Israel», agregó.

Siguiendo los términos del Protocolo de Hebrón (1997) -que supuso una continuación de los Acuerdos de Oslo de 1995- Israel retiró a su Ejército de la zona designada como H1, que abarca aproximadamente el 80 % de esa ciudad cisjordana, y la policía palestina asumió la responsabilidad de la seguridad en dicha zona.

Israel mantuvo el control de la seguridad en la zona designada como H2, que comprende el 20 % restante e incluye la Tumba de los Patriarcas (o Mezquita de Abraham, para los musulmanes).

Sin embargo, las competencias civiles, incluyendo la planificación y la construcción en H2, fueron transferidas a las autoridades palestinas.

Según recoge el diario The Times of Israel, Smotrich afirmó que la nueva legislación, que otorgaría estas potestades a Israel, se basó en una decisión del gabinete de seguridad presentada por el propio titular de Finanzas y que, según él, fue aprobada hace varios meses.

La Presidencia palestina advirtió sobre la gravedad de esta decisión calificándola de «inaceptable, condenable y contraria a los acuerdos firmados con la parte israelí, así como a la legitimidad internacional y al derecho internacional que impiden alterar el statu quo de la tierra del Estado de Palestina».

«Estas medidas constituyen una escalada política y territorial sin precedentes, cuyo objetivo es perpetuar la ocupación e imponer su control y el robo de los territorios de Cisjordania», condenó a su vez el anuncio el grupo islamista palestino Hamás.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el actual Gobierno de coalición ha facilitado la creación de un número sin precedentes tanto de ‘outposts’ o puestos avanzados (caravanas o estructuras que funcionan como el inicio de una colonia) como de asentamientos, con al menos 207 de los primeros y 93 de los segundos, de acuerdo con el recuento a finales de este mayo de la ONG Peace Now.

Según anunció el propio Smotrich el pasado mes, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya habría solicitado a los jueces una orden de arresto contra él -que no se ha hecho pública-, presuntamente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

Además, el ministro radical también está detrás de la demolición y expulsión de comunidades beduinas palestinas cerca de Jerusalén-entre ellas, ha prometido que próximamente será el turno de la emblemática Jan al Ahmar- y del proyecto colonial E1, con el cual busca dividir Cisjordania en dos y construir unas 3.400 viviendas para colonos. EFE

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