Ministro israelí califica reunión en París sobre Gaza como «superflua y perjudicial»

1 minuto

Jerusalén, 8 oct (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, calificó este miércoles de «superflua y perjudicial» la reunión ministerial que se celebrará el jueves en París -sin la presencia de Israel- para discutir la transición en Gaza tras la guerra.

En su cuenta de la red social X, Saar aseguró que la iniciativa del Gobierno francés, en un momento «tan delicado» de las negociaciones en Sharm El Sheij (Egipto) entre delegaciones de Israel y el grupo islamista palestino Hamás, «es superflua y perjudicial, como sus predecesoras».

Añadió que la considera «un nuevo intento del presidente (francés, Emmanuel) Macron de desviar la atención de sus problemas internos a expensas de Israel».

El ministro israelí criticó la invitación a gobiernos que, según él, son «abiertamente hostiles a Israel, como el de (el presidente del Gobierno español, Pedro) Sánchez, para discutir sus asuntos» y advirtió que espera que esta iniciativa no comprometa «las negociaciones cruciales para la liberación de los rehenes, como ya ha sucedido en el pasado».

Saar subrayó que en esta reunión «no se puede alcanzar ningún acuerdo en Gaza sin el consentimiento de Israel».

La reunión en París contará con la participación de países europeos, árabes y otros Estados, y abordará la transición en Gaza tras la guerra.

El encuentro se celebrará en paralelo a las conversaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto sobre el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de discutir su implementación. EFE

