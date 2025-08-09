Ministro israelí critica el plan de Netanyahu por no buscar la «victoria» sobre Hamás

2 minutos

Jerusalén, 9 ago (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, criticó este sábado el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para expandir la ofensiva a la ciudad de Gaza por no buscar una «victoria» sobre Hamás, y aseguró que su objetivo es presionar al grupo para que vuelva a la mesa de negociaciones.

«El primer ministro y el gabinete se rindieron a la debilidad, dejaron que la emoción prevaleciera sobre la razón y decidieron repetir lo mismo: embarcarse en una maniobra militar cuyo propósito no es la victoria, sino simplemente presionar a Hamás para que llegue a un acuerdo parcial sobre los rehenes», aseguró el ultranacionalista en un videomensaje.

Smotrich, que siempre ha condicionado su apoyo a Netanyahu a mantener la ofensiva israelí contra la Franja, dijo que ya no confía en que el mandatario quiera llevar al Ejército israelí a la victoria, y dejó entrever que podría abandonar el Gobierno si el plan sigue adelante.

«Por primera vez desde el comienzo de la guerra, siento que simplemente no puedo apoyar esta decisión», dijo el ministro, que añadió: «Señor primer ministro, aún no es tarde para cambiar de rumbo. Reúna de nuevo al gabinete y anuncie de manera inequívoca que no habrá más pausas, más acuerdos parciales».

Smotrich es el primer miembro del Gobierno israelí que se pronuncia en contra del plan del mandatario, que fue aprobado en la madrugada del viernes por el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí, en el que también participa.

El ministro centró sus críticas en la posibilidad de que el plan de Netanyahu dé margen a Hamás para solicitar una pausa en los combates para liberar a rehenes israelíes, algo que, según Smotrich, los islamistas aprovecharían para reagruparse, al tiempo que las fuerzas israelíes perderían parte de sus avances.

«Una guerra debe lucharse hasta el final, incluso si el precio es alto», aseguró.

El plan de Netanyahu, que incluye la toma de la ciudad de Gaza, donde se estima que viven cerca de un millón de palestinos, ha sido rechazado también por las familias de los rehenes israelíes que continúan en la Franja (30 muertos y 20 vivos) y criticado en privado por el Ejército, que teme que la expansión de los combates ponga en riesgo las vidas de los rehenes y lleve a sufrir grandes bajas. EFE

