Ministro israelí de Exteriores habla con De la Espriella, «un amigo del pueblo judío»

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 24 jun (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, en la que ambos coincidieron en consolidar la alianza entre ambos países.

Saar informó de la conversación en su cuenta de X, donde afirmó que el ultraderechista De la Espriella es «un verdadero amigo del pueblo judío y del Estado de Israel».

«Lo felicité por su importante victoria en las elecciones, una victoria que genera esperanza y posibilidad para un futuro mejor para Colombia y sus ciudadanos, y le deseé mucho éxito», dice en su mensaje.

Según Saar, Espriella le trasladó su compromiso de «una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca». «Yo también destaqué nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el beneficio de ambos pueblos», añade el ministro israelí en su mensaje.

Saar ya felicitó este lunes a de la Espriella por su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo, usando el apodo del político colombiano con la frase: «¡El Tigre ganó, Colombia ganó!». EFE

mt/lss