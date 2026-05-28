Ministro israelí llama a derruir 100 edificios en Beirut por cada dron que dañe a soldados

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Jerusalén, 28 may (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista judío Bezalel Smotrich, llamó este jueves a derribar «cien edificios» en Beirut por cada dron de Hizbulá que dañe a un militar israelí, tras la muerte el miércoles de una soldado de 20 años por la explosión de un dron en el norte del país.

«Usted sabe que la única manera de proteger a nuestros soldados ahora mismo es derribar diez edificios a las afueras de Beirut por cada dron. Por cada dron que dañe a uno de nuestros soldados, debemos derribar cien edificios», dijo Smotrich en X.

«Los únicos culpables de la muerte de (la soldado) Rotem Yanai son los malditos terroristas de Hizbulá, a quienes debemos destruir», añade el texto.

Pese al alto el fuego, Israel continúa atacando a diario el sur del Líbano, mientras que Hizbulá lanza también decenas de drones contra el norte de este país y contra los soldados que Israel mantiene en parte de su territorio, donde está extendiendo la zona que ocupa.

El miércoles, en el marco de la intensificación de su ofensiva, el Ejército israelí emitió, antes de lanzar nuevos bombardeos, órdenes de desplazamiento forzoso contra la población de todo el sur del Líbano y la ciudad de Tiro; esta última una urbe milenaria patrimonio de la Unesco donde antes de la guerra residían más de 200.000 habitantes. EFE

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