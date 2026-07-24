Ministro israelí llama a destruir aldeas palestinas y legalizar asentamiento tras ataques

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Jerusalén, 24 jul (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista judío Bezalel Smotrich, urgió este viernes a destruir dos aldeas palestinas cerca de Nablus, tras un enfrentamiento que resultó en cuatro palestinos y un colono israelí muertos, y demandó al gobierno de Netanyahu que legalice un nuevo asentamiento en la zona.

Smotrich calificó de «bastiones terroristas» las aldeas de Tell y de Iraq Burin, donde en estos momentos grupos de colonos siguen atacando a la población palestina a modo de represalia, y dijo que deberían asemejarse a «los campamentos de refugiados de Nablus y de Tulkarem», este último destruido y forzosamente vaciado por el Ejército israelí desde hace año y medio.

«Es necesario evacuar a la población para su protección y desmantelar estas aldeas, eliminando la infraestructura y a los terroristas para restablecer la disuasión y la seguridad en la zona» dijo Smotrich sobre los pasos a seguir.

Este viernes, al menos cuatro palestinos fueron abatidos y un colono israelí falleció durante un enfrentamiento cerca del ‘outpost’ radical de Havat Gilad, en la gobernación de Nablus (Cisjordania), según informaron el servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA) y del Ministerio de Salud palestino.

El Ejército israelí (FDI) emitió un comunicado asegurando que varios palestinos robaron el arma de un «guardia de seguridad» -uno de los soldados que están apostados tras el 7 de octubre en los asentamientos para protegerlos-, que se desplazó tras haber sido informado de un ataque contra colonos que hacían senderismo en la zona.

Sin embargo, fuentes palestinas indican que uno de los palestinos intentó hacerse con el arma del soldado después de que viera a su hermano y otros familiares muertos en el suelo.

Smotrich pidió también al primer ministro, Benjamín Netanyahu, convertir la granja de Sela, creada por colonos en 2025 y muy próxima a la aldea palestina de Nablus, en un asentamiento.

«Esta es nuestra respuesta sionista apropiada a los terroristas y al terrorismo, y al intento de debilitar nuestro control sobre las zonas de nuestro país», añadió sobre la ocupación de Cisjordania.

El ‘outpost’ de Havat Gilad, a pocos kilómetros de donde hoy tuvo lugar el ataque, siguió un proceso similar.

El 9 de enero de 2018, el colono y rabino israelí Raziel Shevach fue asesinado a tiros por palestinos, y el entonces ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, comenzó una campaña para legalizar el puesto de avanzada ilegal al que pertenecía el rabino, Havat Gilad.

En septiembre de 2025, Israel declaró «terreno estatal» territorio perteneciente a las aldeas de Tell, Jit y Farata – donde en estos momentos continúan los ataques de colonos-, con el fin de legalizar Havat Gilad, creado en 2002.

Este ‘outpost’ forma parte de un anillo de asentamientos que rodea la ciudad de Nablus, restringiendo la circulación de los palestinos en la zona y perpetrando ataques contra sus casas y tierras. Este anillo incluye los asentamientos de Yitzhar, Har Bracha, Itamar, Elon Moreh y Shavei Shomron.EFE

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