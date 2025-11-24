Ministro israelí se reúne con Peña como parte de su visita a Paraguay, aliado de su país

Asunción, 24 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió este lunes con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el comienzo de su visita primera visita al país suramericano, uno de los principales aliados en Suramérica del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y de donde partirá hacia Argentina.

Peña recibió a Saar en la residencia presidencial Mburuvicha Róga (‘casa del líder’, en idioma guaraní), en Asunción, indicaron a EFE fuentes de la Presidencia.

Saar, quien ejerce el cargo desde noviembre de 2024, se desplazó hacia la sede de la Cancillería, para un encuentro con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez.

Ambos funcionarios prevén firmar un memorando y ofrecer declaraciones a la prensa.

La agenda del funcionario israelí incluye encuentros con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los oficialistas Basilio Núñez y Raúl Latorre, respectivamente, y una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso.

La relación entre Israel y Paraguay se ha estrechado tras la llegada de Peña al poder, quien anticipó su intención de trasladar la Embajada de Asunción desde Tel Aviv a Jerusalén, hecho que se concretó en diciembre de 2024. Revirtió así la decisión adoptada, en mayo de 2018, por el ahora expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023).

En septiembre de 2024, Israel reabrió su embajada en Paraguay, luego de que sus puertas estuvieran cerradas por seis años.

La de Saar es la segunda visita de un ministro de Exteriores israelí al país suramericano desde 2023.

Su antecesor, Eli Cohen, asistió a la ceremonia de juramentación de Peña como presidente, en la que supuso la primera visita de un jefe de la diplomacia de Israel a América Latina en más de una década.

Paraguay, bajo la Administración de Peña, ha respaldado el derecho de Israel «a defenderse», en respuesta a la ofensiva que ese país lanzó sobre la Franja de Gaza contra Hamás tras un ataque que el grupo islamista ejecutó en territorio israelí, en octubre de 2023.

Además de alinearse con Israel y EE.UU. al votar en contra de las resoluciones de la ONU que pedían «el cese de hostilidades» en Gaza, el gobernante paraguayo expresó su cercanía con Netanyahu en su intervención, en septiembre de 2024, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, con quien se reunió ese año en Nueva York.EFE

