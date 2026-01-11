Ministro japonés dice en Jerusalén que quiere jugar un «papel activo» en el plan para Gaza

Jerusalén, 11 ene (EFE).- El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, afirmó este domingo en Jerusalén que su país está dispuesto a jugar un «papel activo» en la implementación del plan de alto el fuego para la Franja de Gaza auspiciado por Estados Unidos.

Según indicó Motegi antes de reunirse con su homólogo israelí, Gideon Saar, la implementación de dicho plan es «esencial» a ojos de Japón, que también cree que «para reducir la escalada de la situación y establecer la paz» en la región, «es imperativo que tanto Israel como Palestina tomen medidas concretas para superar la profunda desconfianza mutua».

«Japón ha mantenido buenas relaciones con Israel y Palestina y, basándose en esta relación de confianza, con esta visita pretendo transmitir a ambas partes la visión de Japón sobre las medidas concretas que deben adoptarse, así como explicar cómo Japón tiende a ampliar su cooperación con todos ustedes», dijo el ministro.

Saar, por su parte, agradeció a su homólogo que haya elegido Israel como primera parada en su viaje a la región y destacó que se trata de «dos pueblos ancestrales», dos «civilizaciones con tradiciones e historia ancestrales».

El ministro israelí apostó por que Israel y Japón «deben cooperar y profundizar sus lazos estratégicos» y destacó que su país está comprometido con el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, y «con la estabilidad en la región».

Saar añadió que para seguir implementando el plan «Hamás debe desarmarse y Gaza debe ser desmilitarizada».

También afirmó que la Autoridad Palestina (que gobierna en las limitadas zonas de Cisjordania no controladas por Israel) debe cesar «su guerra diplomática contra Israel en foros y tribunales internacionales».

La tregua en Gaza auspiciada por Trump lleva vigente desde el 10 de octubre, periodo en el cual Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos que quedaban en la Franja y entregado a 27 de los 28 muertos.

En este contexto, se están produciendo las negociaciones para pasar a la siguiente fase, en la que se prevé el desarme de las milicias palestinas, la retirada de las tropas israelíes, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición.

Motegi tiene previsto llevar a cabo una gira de nueve días por Oriente Medio y Asia que lo llevará a Israel, los territorios palestinos, Catar, Filipinas y la India.

El japonés se reunirá también con el presidente palestino, Mahmud Abás, y con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, y explicará, según una nota publicada por su departamento antes de la visita, «los esfuerzos de Japón por apoyar la independencia palestina y la realización de la solución de los dos Estados».

El ministro tiene también previsto visitar el centro multilateral de coordinación para gestionar la asistencia a la Franja de Gaza (CMCC, en inglés), ubicado en la localidad israelí de Kiryat Gat.

Tras su viaje a Israel y los territorios palestinos, Motegi visitará Doha entre el lunes y el martes, donde se reunirá con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, para tratar formas de reforzar la cooperación bilateral.

El miércoles, el japonés viajará a Manila, donde se reunirá con la secretaria de Exteriores filipina, Maria Theresa Lazaro. EFE

