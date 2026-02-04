Ministro no optará a la reelección como líder del segundo partido del Gobierno sudafricano

3 minutos

Nairobi, 4 feb (EFE).- El ministro de Agricultura de Sudáfrica y líder de la Alianza Democrática (AD), John Steenhuisen, anunció este miércoles que no buscará la reelección al frente de su formación, el segundo partido más importante del Gobierno de coalición del país.

«Desde aquí mismo, en Durban, no muy lejos de donde subí por primera vez las escaleras hacia la cámara del consejo hace 27 años, anuncio hoy que no buscaré la reelección para un tercer mandato como líder federal de la AD en el próximo Congreso Federal del partido», afirmó Steenhuisen en una rueda de prensa en la municipalidad de eThekwini, donde está Durban (este), la tercera mayor ciudad del país.

Asimismo, destacó el cumplimiento del objetivo de impedir lo que llamó «Coalición del juicio final», en referencia a una posible alianza entre el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC), el mayor partido del país, con uMkhonto weSizwe (Partido MK) y Luchadores por la Libertad Económica (EFF, extrema izquierda) .

«Misión cumplida», incidió Steenhuisen, quien subrayó que el objetivo de situar a la AD como principal partido del país corresponde al «próximo líder» del partido, y abogó así por dar paso a las nuevas generaciones de la formación.

Asimismo, recalcó que en la actualidad tiene otra misión «urgente», que consiste en erradicar el brote de fiebre aftosa que afecta al ganado del país, y que es el «más devastador que el país haya visto jamás», así como en impulsar una vacunación masiva para evitar nuevos brotes masivos.

«Después de liderar la AD en el GNU (siglas en inglés de Gobierno de unidad nacional), mi próximo paso debe ser erradicar esta devastadora enfermedad de nuestras costas de una vez por todas. Eso no es un trabajo a tiempo parcial», aseveró.

El actual líder de AD, que inició su carrera política hace 30 años, cederá así su puesto en el próximo congreso federal del partido, que tendrá lugar en el mes de abril.

La AD fue la principal fuerza opositora hasta las elecciones generales de mayo de 2024 y, tradicionalmente, ha representado a la minoría blanca de Sudáfrica.

En esas elecciones, el Congreso Nacional Africano (CNA), partido del expresidente sudafricano Nelson Mandela (1994-1999), perdió por primera vez la mayoría absoluta que disfrutaba desde su llegada al poder en 1994.

Ese resultado, causado por el descontento social con los elevados desempleo y desigualdad y el deficiente estado de muchos servicios públicos básicos, obligó al CNA a formar un histórico Gobierno de unidad nacional integrado por once partidos, incluida la AD, que ha vivido desde entonces tensiones por discrepancias políticas. EFE

pmc/pa/fpa