Ministro paquistaní viaja por segunda vez en una semana a Teherán

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Islamabad, 20 may (EFE).- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, mientras Islamabad intensifica su papel como canal de mediación entre Irán y Estados Unidos para reactivar unas negociaciones estancadas.

«El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, partió hacia Teherán esta mañana, donde ha aterrizado en la que constituye su segunda visita a Irán en menos de una semana. Se prevé que la actual visita tenga una duración de dos días», declaró a EFE un funcionario del Ministerio del Interior, que solicitó el anonimato.

La televisión estatal iraní IRIB también informó de la llegada de Naqvi, aunque sin ofrecer detalles sobre su agenda.

La visita se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní confirmara esta semana que el intercambio de propuestas con Washington continúa «a través de Pakistán», en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retomar los ataques contra la República Islámica.

Naqvi ya había viajado el sábado pasado Teherán para una visita oficial de dos días, presentada entonces por las autoridades iraníes como parte de los esfuerzos de Islamabad para facilitar la reanudación de las conversaciones de paz entre Irán y EE. UU.

El canciller iraní, Abás Araqchí, afirmó el viernes en Nueva Delhi, durante la reunión ministerial de los BRICS, que las negociaciones formales con Estados Unidos siguen estancadas, aunque ambas partes todavía intercambian mensajes «lentamente».

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz. EFE

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