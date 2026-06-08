Ministro paraguayo dice que ala oficialista ganó comicios internos en el 90% de municipios

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Asunción, 8 jun (EFE).- El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de Paraguay, Juan Carlos Baruja, aseguró este lunes que la facción oficialista del Partido Colorado, Honor Colorado, a la que pertenece el presidente Santiago Peña, ganó en cerca del 90 % de los 262 municipios del país en los comicios internos del domingo que definieron a los candidatos para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

«Más del 90 % de los distritos son hoy del movimiento Honor Colorado, un hecho inédito dentro de la historia política del Partido Colorado», dijo Baruja en la radio Ñandutí, quien también es secretario político de la Junta de Gobierno de este partido, el más grande del país, con más de 2,8 millones de afiliados.

Baruja afirmó que Honor Colorado, liderada por el exmandatario del país Horacio Cartes (2013-2018), se impuso a los movimientos disidentes internos en unos 240 municipios, según datos preliminares que -dijo- «se irán ajustando».

Las elecciones internas simultáneas del domingo, a las que fueron llamados a votar 4,6 millones de militantes, incluyeron a la Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal fuerza opositora, y otras 52 organizaciones políticas, que compitieron para definir candidaturas a las 262 intendencias (alcaldías) del país y sus respectivas juntas municipales en los 17 departamentos.

El Partido Colorado tuvo un 50,05 % de participación a nivel nacional, que representan 1.391.748 votos, según datos que proporcionó a EFE la ANR, basados en reportes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En Asunción, el dirigente deportivo Camilo Pérez se impuso con el 61,34 % de los votos (81.416 sufragios), con el 100 % de las mesas escrutadas, y será el candidato de la ANR para disputar la intendencia de la capital, según el TSJE.

Su principal rival interno, el exintendente y senador Arnaldo Samaniego obtuvo el 32,75 % de los votos y reconoció su derrota.

Así, Pérez se enfrentará el 4 de octubre a la opositora Soledad Núñez, que el domingo cumplió con el trámite obligatorio de las primarias, si bien ya había asegurado la nominación al ganar una encuesta entre varios aspirantes a finales de febrero pasado.

En Ciudad del Este, la segunda ciudad más importante del país, el exalcalde Daniel Pereira Mujica ganó las elecciones internas del movimiento opositor Yo Creo y buscará la reelección a la intendencia de la localidad.

Pereira fue electo alcalde de Ciudad del Este el 10 de noviembre pasado en unos comicios anticipados, luego de que su correligionario, el opositor Daniel Prieto, fue destituido del mismo cargo.

El movimiento Honor Colorado también triunfó en las internas de la ANR de Ciudad del Este, con Rigoberto Chamorro, quien logró un respaldo del 37,86 % (14.018 votos). EFE

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