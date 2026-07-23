Ministro paraguayo dice que criminales y guerrilla ejecutaron ataque que dejó tres muertos

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Asunción, 23 jul (EFE).- El ministro de Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó este jueves que miembros de grupos criminales ligados al narcotráfico actuaron junto a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el ataque de la noche del martes contra un puesto policial en una población del departamento de Canindeyú (este), que colinda con Brasil, y que dejó tres muertos -dos de ellos policías- y un herido.

«Claramente, hay elementos del EPP y, claramente, hay otras armas identificadas en un enfrentamiento con grupos delictivos que, en su momento, estuvieron ligados con el narcotráfico, léase marihuanales (cultivos de marihuana)», dijo Riera durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial) y tras una reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), órgano que asesora al mandatario paraguayo, Santiago Peña, en materia de seguridad.

En este sentido, Riera apuntó a que «probablemente» la guerrilla y miembros del crimen organizado «hayan compartido el objetivo» de atacar a las fuerzas policiales porque «molestan a ambos», aunque no identificó qué grupos criminales pudieron aliarse con el EPP.

«La deducción es que han trabajado juntos por el mismo objetivo y han atacado una institución del Estado para que nosotros o bajemos la guardia, les dejemos en paz o reaccionemos de otra manera», insistió el alto funcionario.

La incursión, en la que la sede policial también fue incendiada, ocurrió en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná, hasta donde, según las primeras versiones oficiales, llegaron entre veinte y treinta sujetos armados.

No obstante, Riera dijo hoy que se colectaron vainillas de unas diez armas, lo que sirvió a las autoridades para ajustar al mismo número la cantidad de atacantes.

Así mismo, el ministro reiteró que el ataque se produjo sin que mediaran palabras o enfrentamientos previos y con la intención de «debilitar las fuerzas públicas».

«Tampoco hay mensajes ni reclamos», indicó el jefe de la cartera de Interior sobre la ausencia de panfletos o escritos de grupos que pudieran adjudicarse el ataque que ha sacudido a la sociedad paraguaya.

Durante la jornada de hoy, el hermano de una de las víctimas pidió de manera pública que se haga justicia, al tiempo que llamó a que se esclarezca el motivo del ataque.

«Hay mucho dolor, justicia, eso es lo que estamos buscando, justicia, que se esclarezca esto», dijo al canal ABC TV un hombre que se identificó como Herminio Ojeda González y dijo ser hermano de uno de los policías asesinados la noche del pasado martes. EFE

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