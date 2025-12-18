Ministro paraguayo dice que si no se firma el acuerdo Mercosur-UE no se podrá revivir

Asunción, 18 dic (EFE).- El ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez, advirtió este jueves que si no se concreta el próximo sábado la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no habrá posibilidad de retomar unas negociaciones que ya llevan 26 años.

«Si se cae el acuerdo, luego de casi tres décadas, ya no creo que tengamos chance de revivirlo, sería ya el fin de cualquier intento de crear este acuerdo con la Unión Europea», expresó el funcionario en declaraciones a la radio ABC Cardinal.

Giménez destacó que «si cae el acuerdo, quiere decir que no existe una cohesión interna en la Unión Europea para llevar adelante el proceso».

El titular de Industria y Comercio dijo sentirse «optimista» y todavía con «esperanzas» de que el acuerdo finalmente se suscriba en la cumbre semestral del Mercosur (el bloque integrado por Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia, en proceso de adhesión), prevista para este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú.

No obstante, indicó que no le sorprendería «que a último minuto se caiga el acuerdo».

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, señaló el miércoles en una conferencia de prensa que están «atentos al proceso interno de la UE», que todavía tiene que ratificar el acuerdo, y añadió que la firma del pacto «depende exclusivamente» del consenso de los Veintisiete.

El acuerdo aún debe ser debatido por el Consejo de la UE y la Eurocámara, que intentan a cerrar a contrarreloj una posición en medio de la fuerte oposición de Francia y otros países, a los que se sumó ahora Italia, que demandan medidas adicionales para proteger al sector agrícola que teme perder mercado y competitividad ante los productos de los países del Mercosur.

Cientos de tractores y miles de agricultores llegados de toda Europa han bloqueado el centro de Bruselas (Bélgica) desde primera hora de este jueves para pedir que no se recorten ayudas para el sector agrícola y para protestar contra el acuerdo comercial entre ambos bloques.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado martes unas nuevas cláusulas de salvaguarda ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de la posible competencia de los países del Mercosur.

Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y será traspasada el sábado a Paraguay, advirtió este jueves que si la UE no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque suramericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o Reino Unido.

Tras décadas de negociaciones entre ambos bloques, el acuerdo de la UE con el Mercosur facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, así como las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. EFE

