Ministro peruano descarta renuncia y espera ir al Congreso a exponer «logros» de gestión

Lima, 17 mar (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Juan José Santiváñez, descartó que piense renunciar al cargo y afirmó que, si es citado por el Congreso, que plantea presentar una moción para buscar censurarlo en el cargo, expondrá los «logros» que, en su opinión, han logrado las autoridades en la lucha contra la criminalidad.

«Estoy dispuesto a ir al Congreso y explicar todo el trabajo que la Policía Nacional está haciendo, porque está demostrado, justamente con los logros y las detenciones que hemos obtenido», señaló Santiváñez en declaraciones publicadas este lunes por medios locales.

El ministro agregó que su cargo siempre está «a disposición de la señora presidenta constitucional» y reconoció que el Congreso puede fiscalizar la labor de cumplen los ministros, con mociones de interpelación y censura.

«Lo que tengo que hacer, y creo que es lo conveniente, es ser citado por el Congreso de la República», remarcó antes de indicar que espera exponer «las estrategias empleadas, para que el Congreso escuche cuáles son los resultados, que pareciera que no son conocidos en su totalidad».

El ministro confirmó, además, la decisión del Ejecutivo que preside Dina Boluarte de declarar el estado de emergencia en Lima y su vecina Callao en las próximas horas, con «la participación activa» de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional.

También, que se busca la reforma del sistema penitenciario del país y el tratamiento que se da a los reclusos, incluido el régimen de visitas, para que estas sean solo una vez al mes, así como posibles modificaciones al código procesal y penal.

Santiváñez lamentó, por otra parte, la muerte del cantante Paul Flores, uno de los vocalistas de la orquesta de cumbia Armonía 10, que fue atacada durante la madrugada del domingo por delincuentes, y dijo que ha dado indicaciones a la Policía Nacional para que se capture a los responsables de este crimen.

«Lamentamos la muerte de este cantante de esta agrupación, así como lamentamos la muerte de todo peruano que se puede ver involucrado en estas situaciones y contra eso nosotros estamos trabajando», sostuvo.

Ratificó, en ese sentido, que está «a disposición de ir al Congreso a dar todas las explicaciones que sean necesarias», pero pidió «que no se diga que el ministerio no está trabajando y mucho menos que la Policía no está haciendo todo el esfuerzo para que la ola criminal no siga avanzando».

La congresista opositora Susel Paredes anunció que ya ha conseguido las firmas necesarias para pedir la censura de Santiváñez.

La parlamentaria sostuvo que, tras la presentación de la moción, «ahora comienza el verdadero partido para ver quiénes defienden al Perú», en referencia a que la petición tendrá que ser debatida y votada en los próximos días por el pleno del Congreso.

La moción cuenta ahora con el apoyo de legisladores conservadores, de derecha, centristas y de izquierda.

La exigencia de la salida de Santiváñez del cargo también recibió este domingo el apoyo de partidos como el fujimorista Fuerza Popular, el ultraconservador Renovación Popular y el derechista Avanza País. EFE

