Ministro peruano destaca golpe a banda vinculada al Tren de Aragua dedicada a la extorsión

Lima, 11 sep (EFE).- El ministro del Interior de Perú, Carlos Malaver, destacó el reciente megaoperativo que logró desarticular a una banda vinculada a la organización criminal trasnacional de origen venezolano Tren de Aragua, investigada por al menos cinco asesinatos de transportistas en Lima, durante su interpelación este jueves ante el pleno del Congreso.

Malaver acudió al Parlamento para responder a un pliego de 22 preguntas referidas a una supuesta inacción en la lucha contra la inseguridad ciudadana que vive el país, y después de que trascendiera que los datos de la Dirección de Inteligencia de la Policía fueron hackeados.

En su presentación, el titular del Interior afirmó que las autoridades peruanas han dado «un golpe contundente» con la desarticulación de la organización criminal DESSA II, dedicada al sicariato (asesinato por encargo) y la extorsión a transportistas.

Este megaoperativo fue ejecutado el martes último de manera simultánea en las ciudades de Lima, Tumbes y Arequipa, además del penal de Huacho, al norte de la capital peruana.

El ministro señaló que se congelaron 50 cuentas bancarias con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales circulaban cerca de 20 millones de soles (5,7 millones de dólares) vinculados a siete empresas de fachada, que habrían utilizado la modalidad de ‘pitufeo’ (movimiento de montos menores) para desviar fondos hacia Ecuador y Colombia.

Malaver también reportó que su sector ha presentado la primera etapa del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, con más de 3.200 cámaras instaladas en 107 comisarías de Lima y la vecina provincia del Callao, así como en otras regiones del país.

Como parte de las medidas para reforzar la investigación criminal, el ministro peruano mencionó la próxima compra de maletines de geolocalización, equipos de telefonía forense, equipos de laboratorio y sistemas integrados de identificación balística.

Igualmente, Malaver indicó que han autorizado una compra internacional de 3.164 chalecos antibalas para los agentes policiales, y que se gestiona la donación de 4.000 chalecos de China y el compromiso del gobierno regional del Callao para la entrega de otros 2.000 chalecos.

Tras su respuesta a la interpelación, el pleno debatirá sobre las declaraciones del ministro y eventualmente puede proponer su censura, que significaría la salida del octavo titular del Interior en el actual gobierno (2022-2026).

La interpelación a Malaver fue aprobada con 44 votos a favor, 15 en contra y 25 abstenciones, tras el debate de la moción presentada por las bancadas de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial (izquierda), Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista y algunos parlamentario no agrupados.

La moción señaló que quedaba claro que las acciones del ministerio del Interior son «tardías» en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Los casos del crimen organizado que ocurren en Perú, como sicariato y extorsión, demuestran que «la población se encuentra desprotegida», afirmó el Congreso y añadió que esto es «aún más grave» cuando los mismos policías son víctimas de la ola criminal, como el ataque sufrido por el suboficial de la Policía Gabriel Munive por delincuentes en el distrito de La Victoria, que provocó su muerte el pasado 3 de agosto.

El Gobierno de Dina Boluarte ha declarado en estado de emergencia varias provincias del país, principalmente en el norte de Perú, para contar con el apoyo de las fuerzas armadas en el control del orden interno, pero la criminalidad continúa y se concentra en las zonas de influencia de la minería ilegal, el tráfico de tierras y el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas.EFE

