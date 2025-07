Ministro peruano dice que alcalde de Lima le faltó el respeto, en controversia por trenes

Lima, 14 jul (EFE).- El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, César Sandoval, afirmó este lunes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le ha «faltado el respeto» tanto a él «como a la ciudadanía», en medio de una polémica que mantienen por la intención del burgomaestre de establecer un tren de cercanías en la capital peruana.

“Creo que el alcalde me ha faltado el respeto, no solo a mí, también a la ciudadanía de Lima, al no sincerarse sobre su proyecto”, declaró Sandoval a medios locales, antes de recordar que su ministerio informó desde un primer momento sobre la inversión que se necesita hacer para que la iniciativa se ponga en marcha.

El ministro rechazó, en ese sentido, las acusaciones que López Aliaga de que su despacho estaba «poniendo trabas» y obstaculizando el inicio de operaciones del tren de cercanías que plantea instalar entre el centro histórico de Lima y el distrito de Chosica, a unos 40 kilómetros al este de la capital peruana.

Sandoval enfatizó que «el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) no pone trabas, solo exige cumplir la ley», y que la implementación del tren «tiene que ser acorde a los requerimientos técnicos, no a imposiciones de una autoridad municipal».

El ministerio también publicó en sus redes sociales una respuesta oficial, en la que afirmó que «lamenta el comportamiento agresivo y ordinario del alcalde Rafael López Aliaga contra el ministro César Sandoval, actitud que no se puede calificar de política”.

Sandoval añadió que López Aliaga «más que caprichos personales” o por estar «de cara a las elecciones (del próximo año) y en campaña», no puede «sorprender, mentir o hacer demagogia y luego mirar al costado y responsabilizar al MTC».

“Tenemos un ministro que dice no a todo”

El sábado 12, con la llegada del primer lote de trenes, López Aliaga sostuvo un discurso en que aludió a la posición del ministro de Transportes, quien, frente a «los planes de innovación» del alcalde, aseguró que el tren no podría ir hasta el Callao, ya que esa zona estará ocupada por la llegará la Línea 2 del Metro que se construye actualmente.

«Tenemos un ministro que dice no a todo. No quiere que la gente sea feliz (…) si quiere politizar esto, política tendrá. Pero acá estamos hablando de resolver un problema real para la gente, no de proteger concesiones», expuso López Aliaga en sus redes sociales.

Calificó de “pesima gestión” el trabajo del MTC, pidiendo la renuncia o despido del ministro y asegurando que «(su gestión) no es técnica ni da soluciones, obedece únicamente a la mezquindad política de los inútiles que viven del Estado».

Ambicioso proyecto ferroviario

El primer lote de trenes, 43 coches y 11 locomotoras procedentes de Estados Unidos, llegó en barco al puerto del Callao el pasado sábado, recibido por el alcalde de Lima, quien aseguró que aunque la primera fase del servicio sólo comprenderá a la zona metropolitana, luego se debería extender hacia la provincia portuaria.

El proyecto planea implementar una conexión ferroviaria entre el centro histórico de la capital y la zona este de la ciudad, con siete estaciones.

El servicio partirá cada 30 minutos, desde el distrito de Lurigancho-Chosica, a unos 40 kilómetros al este del centro de Lima, hasta la antigua estación de Desamparados, ubicada a un lado del Palacio de Gobierno.

Lo que comprende un total de más de 100 trenes, 90 coches galería, 19 locomotoras y 4 contenedores con repuestos. EFE

