Ministro plantea reforma de Policía de Perú para expulsar a agentes vinculados con delitos

3 minutos

Lima, 15 oct (EFE).- El nuevo ministro peruano del Interior, Vicente Tiburcio, anunció este miércoles que planteará al Gobierno que se reforme el reglamento disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP) para expulsar a los agentes que estén vinculados con casos de corrupción y otros delitos.

«A esos malos policías tenemos que ponerlos en el lugar que se merecen, ya no hay espacio para policías corruptos en la institución», declaró Tiburcio en la emisora RPP.

El ministro, quien asumió el cargo este martes, junto con el gabinete en pleno del gobierno de transición que preside José Jerí, reconoció que el actual régimen disciplinario «es blando» con los agentes que cometen delitos, por lo que reiteró que pedirá que el Ejecutivo solicite facultades al Congreso para iniciar una reforma integral en la PNP.

«Aquí tenemos que actuar inmediatamente: policía que está al margen de la ley, policía que es expulsado», reafirmó.

El ministro señaló esto al ser consultado sobre la reciente detención de siete civiles y nueve policías que supuestamente integraban una organización criminal que cometía delitos como sicariato (asesinato por encargo), extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.

Al respecto, añadió que lamenta ver que la PNP «día a día es golpeada por estos malos policías» y que, por ese motivo, le dijo al presidente peruano que asumiría el cargo «con un reto de lucha contra la corrupción».

La lucha contra el crimen organizado

Tiburcio, quien es un general retirado de la PNP especializado en inteligencia, anunció que su gestión se centrará en fortalecer el trabajo de inteligencia para desbaratar a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos a transportistas y empresarios, uno de los delitos que ha experimentado mayor crecimiento en el país en los últimos meses.

«Tengo la experiencia en inteligencia e investigación. Sé cómo se mueve la Policía y el sector Interior. El Perú, hoy más que nunca, necesita a peruanos que se pongan la camiseta. Necesitamos salir de este problema gravísimo que tenemos. Estamos en tiempos oscuros, pero no imposibles para poder hacer las cosas», enfatizó.

Agregó que, por ese motivo, se ha reunido con los altos mandos policiales para reiterarles que se necesitará de «policías probos, intachables, que ingresen a hacer un trabajo que el país necesita».

«También vamos a acompañarlos con el tema logístico», acotó.

Tiburcio pidió, además, la colaboración de sus antiguos compañeros del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que en 1992 logró capturar a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminso, para que se sumen a la lucha contra el crimen organizado.

«Hago la convocatoria a todos mis hermanos del GEIN, que tienen que venir a sumar para dar lo mejor por el país. Así como hoy me pongo la camiseta en momentos difíciles, pero no imposibles», concluyó. EFE

dub/gpv

(foto)