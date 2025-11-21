Ministro radical dice que pena de muerte podría aplicarse a judíos que trabajen para Irán

3 minutos

Jerusalén, 21 nov (EFE).- El ministro de Finanzas israelí, el radical Bezalel Smotrich, sostuvo en una reunión del Gabinete de Seguridad sobre el proyecto de ley de pena de muerte para terroristas que un judío que trabaje para Irán «para dañar el Estado de Israel» podría ser ejecutado en virtud de la propuesta.

«Un judío que trabaje para Irán y cometa un asesinato contra el Estado de Israel podría ser ejecutado», afirmó el ultraderechista Smotrich en una sesión nocturna este jueves del Gabinete de Seguridad , según filtraciones de la reunión publicadas este viernes por el diario israelí Ynet.

Según el mismo medio, un representante del Ejército israelí declaró que el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, no ve «ningún obstáculo» para una ley de pena de muerte, si bien apoya la discrecionalidad judicial y se opone a instaurarla como una sentencia obligatoria.

Según un borrador del proyecto, al que tuvo acceso EFE, la pena de muerte se aplicará contra quienes causen «la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra», por lo que grupos proderechos humanos dicen que afectará casi en exclusiva a presos palestinos.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, argumentó que la sentencia debe ser obligatoria y dijo que no confía en que el fiscal general ni los fiscales estatales soliciten la pena de muerte.

Calificó el proyecto de ley como «una ley histórica que disuadirá, prevendrá nuevos secuestros y hará justicia».

Según las filtraciones, sus palabras se produjeron después de que el director del Shin Bet (Inteligencia interior), dijera a los ministros que la ley representaría «una herramienta altamente disuasoria» para terroristas.

Ynet reporta que la ministra de Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, mostró preocupación ante el proyecto, señalando que «los civiles judíos también podrían ser ejecutados», a lo que .Ben-Gvir respondió que la medida estaría justificada para «cualquiera que actúe en contra del renacimiento del pueblo judío».

La propuesta superó el pasado día 10 la primera lectura del pleno Parlamento, tras ser aprobado con 39 votos a favor y 18 en contra.

Según dicho proyecto, que aún tiene que ser aprobado de nuevo en comisión y luego en dos nuevas votaciones en pleno, la pena de muerte la aplicarán también tribunales militares israelíes en el territorio palestino ocupado de Cisjordania «por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia», y no por unanimidad, y además «no podrá ser conmutada» por otra pena inferior.

Numerosos diputados y representantes de ONGs israelíes se pronunciaron este miércoles en contra de la propuesta citando motivos éticos, legales y religiosos durante el primero de los debates de la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, que decidirá si se aprueba su paso a segunda lectura. EFE

ybp/mr