Ministro rumano dimite tras difundirse grabación con insultos al «interés nacional»

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Bucarest, 25 may (EFE).- El ministro de Cultura en funciones de Rumanía, Demeter András István, miembro de la formación de la minoría húngara (UDMR), presentó este lunes su dimisión tras la difusión de una grabación en la que insultaba el «interés nacional», en plena crisis política tras la caída del Gobierno en una moción de censura.

Demeter anunció en Facebook que presentó su renuncia al primer ministro en funciones, el conservador Ilie Bolojan, y ofreció disculpas por haber provocado «agitación y división» en una sociedad ya muy polarizada.

La polémica estalló después de que el portal 2mnews.ro publicara un audio atribuido a Demeter en el que recordaba que cuando era director de la radio pública rumana, impulsó la compra de la emisora moldava Radio Chișinau por parte de Radio Rumanía.

El ministro dimisionario afirmó en esa grabación que, pese a ser húngaro, había defendido los intereses de Rumanía evitando que esa emisora «fuera vendida a los rusos», antes de pronunciar insultos y comentarios peyorativos sobre ello.

La minoría húngara en Rumanía, la más numerosa, con más de un millón de personas, representa alrededor del 6 % de la población del país y cuenta con representación parlamentaria a través del UDMR, que además formaba parte del Gobierno saliente que en su inicio fue formado además por socialdemócratas, conservadores y liberales.

El líder de la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía (UDMR), Kelemen Hunor, consideró «inaceptable» el lenguaje empleado por el ministro y afirmó que sus declaraciones contribuían a estigmatizar a la comunidad húngara del país. EFE

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