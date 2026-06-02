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Ministro señala que Ecuador está a la espera de que Colombia reduzca los aranceles

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Quito, 2 jun (EFE).- El ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, señaló este martes que están a la espera de que Colombia reduzca los aranceles, tras la decisión en esa línea adoptada por su país, en el marco de la guerra comercial que comenzó a inicios de año.

El funcionario calculó que la guerra comercial entre Ecuador y Colombia dejó una reducción de alrededor de un 20 % de las exportaciones y de un 40 % de importaciones a Colombia durante cuatro meses.

La guerra comercial entre ambos países la inició el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien anunció en enero la imposición de una «tasa de seguridad» a las importaciones del vecino país, al considerar insuficientes las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30 %, que subió posteriormente al 50 % y desde mayo al 100 %. Colombia respondió primero con un 30 % para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75 % y otras medidas para el comercio.

De manera paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras que Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

El ministro recordó este martes -en la televisión Teleamazonas- que el segundo decreto colombiano afectó al 32 % de las exportaciones ecuatorianas, mientras el primero impactó un 25 %.

Jaramillo anotó que esperan una respuesta de Bogotá para reducir los aranceles, tras la decisión de Ecuador. «Estamos a la espera de que esto sea derogado».

«Ellos comunicaron días atrás de que si Ecuador respondía reduciendo la tasa de seguridad, ellos hacían lo propio», subrayó el ministro. EFE

sm/jrg

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