Ministro turco critica a Sánchez Amor por «presionar» a la justicia turca en caso Imamoglu

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Ankara, 6 jul (EFE).- El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gürlek, criticó el lunes al ponente del Parlamento Europeo para Turquía, el socialdemócrata Nacho Sánchez Amor, después de que este cuestionara la independencia del poder judicial cuando se celebra una vista del juicio contra el detenido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

En un mensaje publicado en redes sociales en turco e inglés, Gürlek, que no mencionó a Sánchez Amor, afirmó que es inaceptable «hacer declaraciones a las puertas de los tribunales sobre procesos judiciales en curso».

Añadió que los procedimientos judiciales «no se desarrollan según las agendas políticas, las expectativas ideológicas o las actividades de lobby de parlamentarios extranjeros, sino conforme a la ley, las pruebas y la discrecionalidad de los tribunales que actúan en nombre de la nación».

Horas antes, tras asistir a la audiencia de Imamoglu junto a eurodiputados de Islandia y Portugal, Sánchez Amor hizo unas declaraciones a la prensa turca en la que dijo: «¿Puede alguien fuera de Turquía creer que este poder judicial es independiente?».

«No estoy interfiriendo. Es mi obligación crear un informe anual en nombre del Parlamento Europeo sobre el proceso de adhesión (a la UE) de Turquía, por lo que tenemos que ocuparnos de los estándares democráticos y nuestra opinión se publicó recientemente: la situación no puede ser peor», dijo el eurodiputado español.

En referencia a Gürlek, antiguo fiscal jefe de Estambul y actual ministro de Justicia, el eurodiputado afirmó: «Todos saben lo que significa el nombramiento del exfiscal jefe de Estambul y actual ministro de Justicia, Akın Gürlek. Akın Gürlek no puede formar parte de ninguna reforma democrática», según recoge el diario Cumhuriyet.

Sánchez Amor también calificó el juicio contra Imamoglu como políticamente motivado, alegando que el partido gobernante AKP del presidente, Recep Tayyip Erdogan, habría utilizado los tribunales para apartar al alcalde opositor como candidato presidencial.

«Intentaron lograr a través del poder judicial y de los fiscales lo que el AKP no pudo conseguir en las urnas», añadió.

En su respuesta, sin mencionar al eurodiputado, Gürlek defendió la independencia de la justicia turca y sostuvo que «hacer declaraciones a las puertas de los tribunales sobre procesos en curso como si se dictaran sentencias constituye una actitud inaceptable que ataca al poder judicial turco e intenta someter los procesos judiciales a presión política».

«Lo digo claramente: nadie puede señalar con el dedo a los tribunales turcos; nadie puede intentar influir en los procesos en curso, presionar al poder judicial ni interferir en los asuntos internos de nuestro país», concluyó. EFE

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