Ministro ultaderechista israelí insiste en que habrá «asentamientos judíos en Gaza»

Jerusalén, 15 oct (EFE).- El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, prometió este martes que «habrá asentamientos judíos en Gaza», como ya ha hecho en anteriores ocasiones, durante un acto no gubernamental por la festividad judía de Simjat Torá en la ciudad sureña israelí de Sderot a pocos kilómetros del enclave palestino, según recogen los medios israelíes.

«Sin asentamientos, Israel no tiene seguridad» sentenció Smotrich, líder del partido ultranacionalista Sionismo Religioso , y agregó que «con paciencia, determinación y la ayuda de Dios, continuaremos con la serie de victorias y grandes milagros».

La declaración se produce pocos días después de que entrara en vigor el alto al fuego entre Israel y Hamás el mediodía del pasado viernes, tras la aprobación por ambas partes del acuerdo de veinte puntos impulsado por Estados Unidos.

El pasado 17 de septiembre, el titular de Finanzas, afincado en un asentamiento ilegal en la Cisjordania ocupada, ya tildó la Franja como una «bonanza económica», y aseguró que estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre el reparto de estos territorios palestinos.

A principios de año, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su deseo de convertir la devastada Franja de Gaza en una «Riviera de Oriente Medio» expulsando a los dos millones de gazatíes a países vecinos como Jordania y Egipto.

Ahora, según recoge su bautizado como «plan de paz» para el enclave palestino, la reconstrucción de Gaza se hará «en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente» y se hará a través de un plan de «desarrollo económico de Trump» teniendo en cuenta «propuestas de inversión elaboradas por grupos internacionales».

Estas cuestiones todavía no están acordadas con Hamás, puesto que de momento solo se ha implementado la primera fase de este plan, que incluye el alto el fuego y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. EFE

