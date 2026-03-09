Ministro ultranacionalista facilita licencias de armas a 300.000 israelíes en Jerusalén

2 minutos

Jerusalén, 9 mar (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, anunció este lunes que más de 300.000 ciudadanos en Jerusalén son eligibles para solicitar una licencia personal de armas, tras autorizar que esta medida llegue a otros 41 barrios judíos de la ciudad.

«Los nuevos barrios se unen a otros barrios en Jerusalén y a decenas de localidades en todo el país que ya han sido designadas como zonas eligibles bajo la reforma de armas», detalló el ministro en su perfil de la red social X.

Entre estos barrios esta el de Rehavia, el más exclusivo de la ciudad y donde se sitúa la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero también los vecindarios del mercado homónimo Mahane Yehuda, Talpiot, Baka o el barrio histórico de la Colonia Alemana, Emek Refaim.

«Esta es una continuación de la política que he liderado desde que asumí el cargo para fortalecer la seguridad personal de los ciudadanos israelíes. Desde la expansión de la reforma de armas, más de 240.000 ciudadanos ya han recibido una licencia de armas personal, una cifra sin precedentes», añadió.

Y repitió su ya característico eslogan: «Mi política es clara: las armas en las manos adecuadas salvan vidas».

En poco más de cinco meses después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, se aprobaron 100.000 nuevas licencias de armas en Israel, informó la Oficina del Ministerio de Seguridad Nacional, una cifra que ya superaba las 240.000.

Antes de su reforma, solo los veteranos que hubieran servido en unidades de infantería podían obtener un permiso de armas- pistolas más bien pequeñas- con más facilidad. Hoy en día, es habitual ver a israelíes en restaurantes o paseando a sus perros con fusiles. EFE

pms/mra