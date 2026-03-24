Ministro uruguayo destaca el interés de empresarios europeos por invertir en el Mercosur

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Montevideo, 24 mar (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, destacó este martes que los empresarios europeos comenzaron a mirar las inversiones en el Mercosur «de otra manera» y señaló que algunos ya le manifestaron su interés por las oportunidades que generará el acuerdo de ese bloque con la UE.

Así lo dijo a la prensa al ser consultado sobre la entrada en vigor provisional del mencionado acuerdo comercial y el impacto que esto podría tener para la economía uruguaya.

«En este año diría que lo que simplemente tenemos son cosas como las que el canciller ayer comentó: empresarios europeos que empiezan a mirar las inversiones en países del Mercosur de otra manera. Nosotros hemos estado reunidos con algunos empresarios que han manifestado interés o inquietud precisamente por estas oportunidades», dijo.

En ese sentido, agregó que no se imagina efectos concretos a corto plazo más allá de esos, aunque sí piensa en una agenda con efectos sobre el año 2027.

Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, según anunció este lunes la Comisión Europea (CE).

«La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur», informó el Ejecutivo comunitario en una nota.

Explicó que, con el envío de su «nota verbal» a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea dio el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo.

Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ratificó recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos «desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión», recordó la Comisión, que precisó que los sectores sensibles de la economía de la UE «están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias». EFE

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