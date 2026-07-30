Ministro uruguayo destaca la visita del FMI como una invitación a «tomar más riesgos»

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Montevideo, 30 jul (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, destacó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, como una invitación al país a «ser un ejemplo en relación a algunas políticas macroeconómicas y a tomar un poco más de riesgos».

Así lo afirmó a la salida de una reunión protocolar en la que Georgieva fue recibida por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y por el titular de la cartera en la sede del Poder Ejecutivo.

En esta instancia, Georgieva hizo un trazado de la visión que el FMI tiene sobre «la incertidumbre que hoy está instalada», pero que no evita que existan una «enorme cantidad de oportunidades para economías como la uruguaya de poder progresar y crecer a ritmos más acelerados», repasó el ministro.

Más temprano, la titular del FMI tuvo una intervención en las Jornadas Anuales de Economía, organizadas por el Banco Central del Uruguay y allí elogió la solidez del país sudamericano, pero instó a no conformarse.

Oddone indicó que la titular del FMI recomendó a Uruguay «mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos, ser un poco más valientes tanto en la gestión de la política pública pero también al sector privado».

Georgieva también felicitó a ese país por haber logrado reducir la inflación al 4,5 % y anclar las expectativas del mercado y, al ser consultada sobre la posibilidad de bajar aún más el rango meta en el corto plazo, recomendó cautela.

Ante esto, Oddone señaló que Uruguay tiene establecida una meta «que posiblemente en algún momento sería deseable revisar a la baja, pero precisamente en este momento de tanta incertidumbre, tanta volatilidad de precios relevantes para las economías, como es particularmente en el caso del precio de los combustibles, no es el momento más indicado para hacerlo».

Entre otros puntos, resaltó que el FMI les haya comunicado que la experiencia uruguaya en el área de cooperación en administración tributaria se utilizará de ejemplo en otros países «mostrando como la fortaleza fiscal y la fortaleza de las instituciones fiscales contribuyen al mejor desempeño económico».

El ministro señaló que esta y las visitas de otras autoridades de organismos internacionales prueban que «Uruguay está en el mundo y que, sobre todo, está siendo invitado a ser un ejemplo en relación a algunas políticas macroeconómicas y a tomar un poco más de riesgos y un poco más de desafíos en la agenda que falta, que es en lo que el Gobierno está trabajando». EFE

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