Ministro venezolano Cabello informa sobre la incautación de más de 400 kilos de marihuana

Caracas, 21 ago (EFE).- El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de 433 kilogramos de marihuana en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), según una nota difundida este jueves por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por VTV, el titular de la cartera de Estado vinculó la droga con expresidentes colombianos, sin mostrar pruebas.

«¿De quién era eso? De (Álvaro) Uribe, de (Iván) Duque, de (Juan Manuel) Santos, de (Andrés) Pastrana», expresó.

A juicio de Cabello, estos exmandatarios son quienes «dirigen el narcotráfico colombiano».

Cabello acusa de forma habitual a la oposición venezolana de planificar supuestas acciones criminales contra el país con la presunta ayuda de EE.UU. y de expresidentes de Colombia.

El pasado julio, Cabello aseguró que, en el transcurso de este año, las autoridades venezolanas han decomisado más de cincuenta toneladas de drogas.EFE

