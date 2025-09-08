Ministros de 20 países europeos debatirán sobre economía social en España

3 minutos

Murcia (España), 8 sep (EFE).- Ministros y representantes de una veintena de países, así como de todas las instituciones europeas, se reunirán la próxima semana en la primera Cumbre Europea de Economía Social, donde un centenar de ponentes evaluarán los avances del Plan de Acción de la UE en esta materia y sus compromisos presupuestarios futuros.

La cumbre, que se celebrará en la ciudad española de Murcia (sureste) del 16 al 19 de septiembre, se presentó este lunes, con la jornada central el día 17, en la que participarán la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu, y la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz.

Ambas presentarán las conclusiones sobre la implementación que los diferentes estados miembros han hecho de las recomendaciones de la Unión Europea (UE9 en materia de Economía Social tras mantener un encuentro en el que también participarán los ministros de Trabajo de Austria, Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre y Polonia.

Según detalló el presidente del máximo organismo europeo de Economía Social, Juan Antonio Pedreño, la apuesta de los gobiernos nacionales será fundamental para desarrollar las políticas de economía social marcadas por la UE para el periodo 2021-2030 que se va a analizar en esta cumbre y, por ello, se les quiere dar un papel central en este encuentro

Ese plan europeo se va a estudiar también en el marco de la cumbre el mismo 17 de septiembre, con la participación de representantes del Comité Europeo de las Regiones, del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, la Unidad de Economía Social de la OCDE, y la entidad Cooperatives Europe.

Entre otras actividades, se desarrollará un taller práctico sobre economía social en el área del Mediterráneo Sur, con la participación de dirigentes de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Mauritania, Túnez, Turquía y Palestina, una actividad que se prolongará también el día 18.

Por último, el 19 de septiembre estará dedicado al papel de la mujer en la economía social.

Pedreño destacó que en Europa hay unos 4,3 millones de empresas de economía social que generan unos 14,5 millones de empleos (entre el 10 y 11 por ciento del empleo de la UE) y entre el 8 y 9 por ciento del PIB europeo.

En el caso de España, llegan a 78.000 y generan entre el 10 y 11 por ciento del PIB, casi lo mismo que el sector turístico, y el 12 por ciento del empleo. EFE

